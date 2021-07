Milano | Comune | istituita Ztl serale in via Sfoza sui Navigli

(Di sabato 17 luglio 2021), 17 lug. (Adnkronos) - La giunta deldiha costituito la zona a traffico limitato permanentein via Ascanio Sforza, in zona. Il provvedimento, si spiega dal, "viene incontro alle esigenze espresse da cittadini e operatori commerciali e discusse in Municipio 5 e presso il Duc". Contestualmente la vocazione pedonale della zona sarà rafforzata da aree residenziali a velocità limitata, a 30 e 15 chilometri all'ora. La nuova Ztl sarà attiva dalle 19 alle 6 del giorno successivo, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e dalle ore ...

ADM_assdemxmi : RT @ComuneMI: #Forestami supera i 300mila alberi piantati, con l'obiettivo dei 3 milioni entro il 2030 tra #Milano e Città metropolitana. G… - MariaStellabra : RT @antoniomisiani: A Milano la destra ha bloccato il piano del comune per ridurre le emissioni di CO2 e affrontare il cambiamento climatic… - SenatoriPD : RT @antoniomisiani: A Milano la destra ha bloccato il piano del comune per ridurre le emissioni di CO2 e affrontare il cambiamento climatic… - ADM_assdemxmi : RT @VivereMilano: A Milano la bandiera gialla di FIAB: ComuniCiclabili - Claudiano1979 : @antoniomisiani Eh sì... Il comune di Milano inciderà da matti nel computo complessivo delle emissioni del mondo. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Comune

MilanoToday.it

...di Bologna edi Crevalcore e ha il patrocinio della Regione Emilia " Romagna. 13 ... vincitore del premio In Box 2020 e del Nolo Fringe Festival2019 . Un racconto potente che ...... frequenta per 2 anni la Scuola del Fumetto di. Lavora come fumettista, illustratore e ... Bagno d'Arte è promosso daldi Bagno di Romagna, realizzato con la direzione artistica e ...Tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità '. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia emerge che attualmente il t ...Gentile Benedetta, davanti alla pericolosità non si discute: prima viene la sicurezza dei bambini. La scuola prefabbricata di via Massaua era arrivata al punto limite, per cui il Comune ha preso una s ...