Lugano-Inter 2-1: bis elvetico e risposta nerazzurra, gol di D’Ambrosio (VIDEO) (Di sabato 17 luglio 2021) Il Lugano è il primo ostacolo per l’Inter di Simone Inzaghi, in occasione dell’amichevole che proietterà i nerazzurri verso la stagione 2021/2022. Elvetici in vantaggio di due reti al 35?, grazie alle realizzazioni di Lovric e Facchinetti, entrambi a segno con conclusioni di destro. Reazione dei campioni d’Italia in carica con D’Ambrosio, in rete sugli sviluppi di un corner ben calciato da Dimarco. Di seguito i VIDEO dei tre gol realizzati nel corso del primo tempo, nerazzurri sotto nel punteggio. GOL LOVRIC GOL FACCHINETTI in attesa… GOL D’Ambrosio SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Ilè il primo ostacolo per l’di Simone Inzaghi, in occasione dell’amichevole che proietterà i nerazzurri verso la stagione 2021/2022. Elvetici in vantaggio di due reti al 35?, grazie alle realizzazioni di Lovric e Facchinetti, entrambi a segno con conclusioni di destro. Reazione dei campioni d’Italia in carica con, in rete sugli sviluppi di un corner ben calciato da Dimarco. Di seguito idei tre gol realizzati nel corso del primo tempo, nerazzurri sotto nel punteggio. GOL LOVRIC GOL FACCHINETTI in attesa… GOLSportFace.

Advertising

Inter : ?? | MATCH @FCLugano1908-Inter, in diretta domani alle 20:30 Scopri dove ?? - Inter : ?? | FORMAZIONI Prima uscita della stagione 2021/22 per i nerazzurri ??? Ecco le formazioni ufficiali di… - Inter : ??? | MATCH DAY Stasera dallo Stadio Cornaredo di Lugano il cammino pre-stagionale dell'Inter #Inter #ForzaInter… - mr_kubra : RT @franvanni: All’amichevole Lugano-Inter un gruppo di tifosi, non ammessi perchè senza Green pass, fa cori per la squadra dal parcheggio… - harleysgirlz : State già delirando per Lugano-Inter piango -