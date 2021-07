Rodeschini | “Ho sempre avuto fiducia nella giustizia | ma nessuno mi ripagherà questi anni difficili”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ha 79, una carriera ai vertici nel mondo del commercio e delle istituzioni pubbliche bergamasche, ma gli ultimi 24 mesi li ha vissuti sospesi per l’inchiesta su Promoberg che lo vedeva indagato per favoreggiamento.Ivanè stato prosciolto per “Infondatezza della notizia di reato” dalla Procura della Repubblica. Assistito dall’avvocato Tomaso Cortesi, ha chiarito la sua posizione e questo ha portato il magistrato a prendere la decisione. Lunedì 19 luglio festeggerà i 50di matrimonio con Mietta Dentie ammette: “Questa notizia è il più bel regalo”. Perche è stato ...

... spiegano il direttore dell'Accademia Carrara Maria Cristinae Taco Dibbits , suo ... e per i significati che attraverso quella immagine riusciva a veicolare, eludendo (come hafatto) ......del territorio e mettendo in moto un motore di iniziative in grado di attirarepiù visitatori. Un invito, questo, già raccolto da alcune realtà territoriali; fra queste anche Diego,...A novembre, quando fu chiusa l’inchiesta sui presunti peculati e appropriazioni indebite alla Promoberg, l’ente che gestisce la Fiera di Bergamo, i loro nomi negli atti di conclusione delle indagini n ...