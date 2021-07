Robert Downey Jr. sarà nella serie Hbo The Sympathizer (Di venerdì 16 luglio 2021) (Foto: Wikipedia)Appesa al chiodo l’armatura di Iron Man in Avengers: Endgame e dopo la non esaltante parentesi del nuovo Dolittle, Robert Downey Jr. è pronto per la prossima fase della sua carriera che, a quanto pare, abbraccerà la serialità televisiva. Nelle scorse ore è stato annunciato, infatti, che l’attore sarà nel cast della produzione Hbo The Sympathizer, tratta dal romanzo vincitore del premio Pulitzer 2016 Il simpatizzante (dell’autore di origini vietnamite Viet Thanh Nguyen e pubblicato in Italia da Neri Pozza). Gli showrunner della serie: Don McKellar, che farà anche da regista, e Park ... Leggi su wired (Di venerdì 16 luglio 2021) (Foto: Wikipedia)Appesa al chiodo l’armatura di Iron Man in Avengers: Endgame e dopo la non esaltante parentesi del nuovo Dolittle,Jr. è pronto per la prossima fase della sua carriera che, a quanto pare, abbraccerà la serialità televisiva. Nelle scorse ore è stato annunciato, infatti, che l’attorenel cast della produzione Hbo The, tratta dal romanzo vincitore del premio Pulitzer 2016 Il simpatizzante (dell’autore di origini vietnamite Viet Thanh Nguyen e pubblicato in Italia da Neri Pozza). Gli showrunner della: Don McKellar, che farà anche da regista, e Park ...

