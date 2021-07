Netflix e videogiochi | possibile offerta a partire dal 2022

(Di venerdì 16 luglio 2021)potrebbe offrirein streaming adalpotrebbe effettuare il grande passo verso l’diin streaming agià dal, secondo quanto riportato da un nuovo approfondimento di Bloomberg emerso in queste ore, che parla di un’organizzazione già avanzata in questo ambito da parte del gigante dello streaming video. Non è la prima volta che si parla di. La notizia sulabbonamento con cataloghi di ...

Advertising

Bambinoboom : Netflix: l’entrata nell’industria videoludica è alle porte? - glooit : Su Netflix potrebbero arrivare anche i videogiochi leggi su Gloo - aledonetti : Continua la diversificazione “laterale” di ?@netflix? Presto anche i videogiochi - lillydessi : Netflix vuole diventare la Netflix dei videogiochi: in arrivo il servizio gaming integrato nel catalogo - SmartWorl… - GameXperienceIT : Netflix sta per irrompere nel mondo dei videogiochi, secondo Bloomberg -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix videogiochi

TGCOM

...del videogioco di CAPCOMha rilasciato il trailer ufficiale di Monster Hunter: Legends of the Guild, il nuovo film d'animazione basato sull'universo dell'omonima serie didi ...Uno dei più grandi temi su cui si dibatte nel mondo videoludico è lo streaming, la ricerca deldei® . Ovvero di quella piattaforma che renderà la possibilità di giocaresenza comprarli singolarmente, senza neanche averli fisicamente, neanche una console oppure ...giocatori console contro giocatori PC negli stessi server 15 LUG Il gamepad Xbox avrà alcune caratteristiche del DualSense di PS5 15 LUG Netflix e videogiochi, adesso si fa sul serio: assunto ex ...Bloomberg ha riferito che Netflix, la nota piattaforma di film e serie TV in streaming, sta pianificando di aggiungere i videogiochi al suo servizio di abbonamento entro il 2022. Già qualcosa a ...