Il grande debutto della Sprint Race in Formula 1 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il momento della Sprint Race in Formula 1 è arrivato, e così il fine settimana del gran premio di Gran Bretagna è destinato a rimanere nella storia. In passato Silverstone era già stato teatro di eventi fondamentali per il mondo della Formula 1, dalla prima gara in assoluto il 13 maggio 1950 alla prima vittoria della Ferrari con l'argentino José Froilán González l'anno seguente. Questa volta la prima assoluta riguarderà - appunto - la Sprint Race, la nuova Formula introdotta dagli organizzatori per rendere più spettacolare ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Il momentoin1 è arrivato, e così il fine settimana del gran premio di Gran Bretagna è destinato a rimanere nella storia. In passato Silverstone era già stato teatro di eventi fondamentali per il mondo1, dalla prima gara in assoluto il 13 maggio 1950 alla prima vittoriaFerrari con l'argentino José Froilán González l'anno seguente. Questa volta la prima assoluta riguarderà - appunto - la, la nuovaintrodotta dagli organizzatori per rendere più spettacolare ...

