Covid: torna il coprifuoco a Barcellona. La Catalogna è una delle regioni più colpite d’Europa (Di venerdì 16 luglio 2021) A Barcellona tornerà il coprifuoco da stanotte, a due mesi dalla fine dello stato d’emergenza in Spagna. Lo ha autorizzato la corte suprema della Catalogna, accogliendo la richiesta del governo catalano di reintrodurre il coprifuoco fino dall’una alle 6 di mattina in 161 centri della regione, a partire da stanotte. La decisione della Catalogna, una delle aree più colpite in Europa dal recente aumento dei contagi dovuto alla variante Delta, segue quella presa dalla regione di Valencia, che questa settimana ha ottenuto l’autorizzazione per reintrodurre il ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Atornerà ilda stanotte, a due mesi dalla fine dello stato d’emergenza in Spagna. Lo ha autorizzato la corte suprema della, accogliendo la richiesta del governo catalano di reintrodurre ilfino dall’una alle 6 di mattina in 161 centri della regione, a partire da stanotte. La decisione della, unaaree piùin Europa dal recente aumento dei contagi dovuto alla variante Delta, segue quella presa dalla regione di Valencia, che questa settimana ha ottenuto l’autorizzazione per reintrodurre il ...

