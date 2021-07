Conan Chop Chop rinviato ancora – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 16 luglio 2021) Funcom ha annunciato di aver, l’atteso roguelike 2D ambientato nel mondo di.. Funcom ha annunciato di averuna volta l’uscita di, atteso roguelike 2D per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. In realtà era ormai chiaro che il gioco non sarebbe uscito all’inizio del 2021, come comunicato in precedenza, visto che siamo oltre la metà dell’anno, ma almeno ora è stata fatta ...