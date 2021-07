A Barga una ' pietra' in ricordo del lavoro degli operatori sanitari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barga una

LA NAZIONE

... che resteranno per sempre a testimonianza in quel luogo, tutta la riconoscenza dicomunità." La cerimonia ufficiale si terrà sabato 24 luglio alle ore 18 presso l'Ospedale San Francesco diL'istituzione del servizio di linea colmagrave lacuna: la Grotta del Vento, pur essendo la ... Nello stesso tempo l'agenzia SB Travel (Autoservizi Biagiotti), di Mologno () propone un ...BARGA - Wine Not! E’ il nuovo locale che oggi pomeriggio ha aperto i battenti in Barga vecchia in piazza della SS: Annunziata. Nei locali del palazzo ...BARGA - Il Prefetto di Lucca Francesco Esposito ha fatto visita giovedì mattina a Barga dove ha incontrato la sindaca Caterina Campani. L’arrivo nella prima mattinata a Castelvecchio. Con la prima ...