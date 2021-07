Zona gialla: regole, restrizioni, Regioni a rischio (Di giovedì 15 luglio 2021) La cosiddetta “variante Delta” di Sars-CoV-2 comincia a spaventare l’Europa, forte di una contagiosità maggiore e della presenza di numerosi focolai anche in Paesi con un’elevata copertura vaccinale. Si prevede infatti che anche in Italia diventerà la variante prevalente molto presto. Mentre tutto il Paese in questo momento si trova in Zona Bianca, un aumento di contagi dovuto all’allentamento delle misure potrebbe portare al pensiero di un possibile, ma non imminente, ritorno in Zona gialla. Con i numeri e i criteri attuali, sono 5 le Regioni che rischiano la Zona gialla: Campania, Lazio, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 15 luglio 2021) La cosiddetta “variante Delta” di Sars-CoV-2 comincia a spaventare l’Europa, forte di una contagiosità maggiore e della presenza di numerosi focolai anche in Paesi con un’elevata copertura vaccinale. Si prevede infatti che anche in Italia diventerà la variante prevalente molto presto. Mentre tutto il Paese in questo momento si trova inBianca, un aumento di contagi dovuto all’allentamento delle misure potrebbe portare al pensiero di un possibile, ma non imminente, ritorno in. Con i numeri e i criteri attuali, sono 5 leche rischiano la: Campania, Lazio, ...

