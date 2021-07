Traffico Roma del 15-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare al momento sul Raccordo Anulare unica eccezione Qualche rallentamento in carreggiata interna tra Appia Nuova e Anagnina code lungo via Cassia tra via due ponti e via di Grottarossa in entrambi i sensi di marcia cautela in città per un incidente segnalato dalla polizia locale in piazza Civitella Paganico all’intersezione con via Suvereto ricordiamo che anche questa notte tra le 22 e le 5 per lavori sarà vietato il transito su Viale del Muro Torto tra piazzale Flaminio e piazzale del Brasile a salire per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto ...