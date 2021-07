SNAI – F1 | Silverstone nel segno di Verstappen L' olandese avanti a Hamilton anche nella Sprint Race

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Milano 15 luglio 2021) - Nel GP di Gran Bretagna farà il suo esordio la nuova mini-gara di qualifica, con il pilota della Red Bull favorito sul rivale della Mercedes. Stessa situazione nelle quote della gara:per la prima volta parte senza i favori del pronostico. Milano, 15 luglio 2021 – Quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con unica eccezione Baku dov'è stata l'altra Red Bull a trionfare: Maxdomenica non potrà che essere il favorito per il GP della Gran Bretagna di Formula 1, nonostante non abbia mai vinto finora sul circuito inglese. L'stavolta dovrà battere Lewis...