Startup | Yocabè | ecommerce vola con 1 | 2 mln euro raccolti in 1 settimana crowdfunding

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Labitalia) - La campagna didi, l'azienda innovativa che aiuta i brand a vendere di più e meglio sui marketplace, ha registrato overfunding dopo solo unadi permanenza online sulla piattaforma Mamacrowd. Raggiunta e superata in tempi record la cifra target di 1,2 milioni diche servirà all'azienda, che quest'anno è stata censita dal Financial Times tra le imprese che sono cresciute di più inpa, a innovare il settore dell'. A partecipare all'investimento per 1 milione dianche Alicrowd, il primo prodotto ...