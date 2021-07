Selfie estremo sul bordo di una cascata, influencer 32enne scivola e muore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un volo di almeno cinque metri mentre era tutta intenta a cercare la posa migliore per lo scatto sul bordo di una famosa cascata nei pressi di Hong Kong. E' morta così, in cerca dell'ennesimo Selfie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un volo di almeno cinque metri mentre era tutta intenta a cercare la posa migliore per lo scatto suldi una famosanei pressi di Hong Kong. E' morta così, in cerca dell'ennesimo...

