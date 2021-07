Non ci sarà un incontro tra Conte e Grillo (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - I parlamentari M5s restano sul piede di guerra sulla riforma della giustizia, uno dei temi che è stato discusso nell'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario Pd Enrico Letta tenutosi a palazzo Chigi. “Non possiamo accettare che il testo Bonafede venga completamente stravolto”, il ‘refrain'. Conte attende il via libera per diventare leader del Movimento ma già – spiegano alcuni parlamentari vicini al giurista pugliese – sta lavorando ad una mediazione che riprenda anche alcune proposte dell'ex presidente della Corte costituzionale Lattanzi a capo della Commissione sulla riforma del processo penale. L'ex premier punta su ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 luglio 2021) AGI - I parlamentari M5s restano sul piede di guerra sulla riforma della giustizia, uno dei temi che è stato discusso nell'tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario Pd Enrico Letta tenutosi a palazzo Chigi. “Non possiamo accettare che il testo Bonafede venga completamente stravolto”, il ‘refrain'.attende il via libera per diventare leader del Movimento ma già – spiegano alcuni parlamentari vicini al giurista pugliese – sta lavorando ad una mediazione che riprenda anche alcune proposte dell'ex presidente della Corte costituzionale Lattanzi a capo della Commissione sulla riforma del processo penale. L'ex premier punta su ...

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Il futuro della cucina, visto dal Barolo ...tracciano le linee guida di ciò che sarà, domani, cucina altrove. E l'ultimo menu che ci ha proposto Crippa dopo le chiusure è un nuovo intrigante capitolo di una storia che si sta scrivendo. E non è ...

Tour de France in 10 bottiglie Sì, perché le bolle più antiche di Francia non sono quelle del ben più famoso Champagne, ma sono ... ma se si viaggia attraverso i sapori della Francia, sarà giustificato un piccolo azzardo, in nome ...

