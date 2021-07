NBA 2K22 | upgrade per PS5 e Xbox Series X|S a pagamento | su PC non sarà next gen – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 luglio 2021) NBAnonin versionegen su PC, inoltre l’alle versioni PS5 eXS è previsto tramite un sovrapprezzo come in NBA 2K21.. Emergono nuovi dettagli su NBAa poche ore dalla presentazione delle cover e non sono informazioni particolarmente esaltanti per la nuova simulazione di basket, che a quanto pare mantiene il sovrapprezzo per le versioni PS5 eXS con l’per ledi nuova ...

2K Games insieme a Visual Concepts hanno annunciato, nuovo capitolo della serie che vede come protagonista il basket come sport. Secondo quanto annunciato da entrambe le compagnie, questo nuova iterazione giungerà sugli scaffali dei negozi ...Attraverso un comunicato stampa, 2K annuncia oggi gli atleti di copertina per. Luka Don i , fenomeno globale e 2 volteAll - Star, sarà sulla Standard Edition, mentre per la75th Anniversary Edition sono stati scelti: Kareem Abdul - Jabbar, Dirk Nowitzki e ...NBA 2K22 non sarà in versione next gen su PC, inoltre l'upgrade alle versioni PS5 e Xbox Series X|S è previsto tramite un sovrapprezzo come in NBA 2K21.. Emergono nuovi dettagli su NBA 2K22 a poche ...Il nuovo episodio della famosa serie sportiva non avrà su PC tutte le migliorie next-gen. Confermata inoltre l'assenza del cross-play.