Mr Wrong | anticipazioni | Ozgur fa una proposta importante a Ezgi

Sono uscite le anticipazioni della prossima puntata del 20 luglio. Ozgur prende un'importante decisione riguardo la storia con Ezgi. Mr. Wrong (sorrisi.com)Continua ad appassionare i telespettatori italiani la serie tv turca Mr. Wrong, scritta da Asli Zengin e Banu Zengin, diretta da Deniz Yorulmazer. La soap turca, che dal 14 giugno ha conquistato un appuntamento fisso in prima serata, si sta ora avvicinando alla fine. Dopo le turbolente vicende che Ozgur Atasoy (interpretato da Can Yaman) e Ezgi Inhal (Ozge Gurel) hanno dovuto superare ...

