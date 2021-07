Da bar a ritrovo di pregiudicati, due si accoltellano fuori dal locale: scatta la chiusura (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si era trasformato nel tempo in luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose per l’ordine pubblico e nel mese di luglio dello scorso anno era avvenuto un accoltellamento proprio davanti al locale. E’ per questo che i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, nel pomeriggio di ieri, hanno notificato al titolare di un bar del luogo il provvedimento di chiusura per 3 giorni emesso, su richiesta degli stessi militari ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dal Questore di Roma. Castelnuovo di Porto: bar chiuso per 3 giorni La proposta è stata avanzata dando anche seguito alle numerose lamentele espresse dai cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si era trasformato nel tempo in luogo di abitualedi persone pregiudicate e pericolose per l’ordine pubblico e nel mese di luglio dello scorso anno era avvenuto un accoltellamento proprio davanti al. E’ per questo che i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, nel pomeriggio di ieri, hanno notificato al titolare di un bar del luogo il provvedimento diper 3 giorni emesso, su richiesta degli stessi militari ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dal Questore di Roma. Castelnuovo di Porto: bar chiuso per 3 giorni La proposta è stata avanzata dando anche seguito alle numerose lamentele espresse dai cittadini ...

