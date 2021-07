Belen Rodriguez, Luna Marì in terapia intensiva: cos’è successo? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Belen Rodriguez è diventata di nuovo mamma da qualche giorno, ma per lei le sfide sono subito cominciate: Luna Marì in terapia intensiva, cos’è successo? Belen Rodriguez (Google Images)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, ma le preoccupazioni sono già cominciate: la bambina in ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 luglio 2021)è diventata di nuovo mamma da qualche giorno, ma per lei le sfide sono subito cominciate:in(Google Images)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,è diventata mamma per la seconda volta della piccola, ma le preoccupazioni sono già cominciate: la bambina in ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì, "fino a nuovo ordine". Il preoccupante cartello in ospedale ' Causa Belen e fino a nuovo ordine '. E' polemica per un cartello affisso nell'ospedale dove il 12 luglio scorso ha partorito Belen Rodriguez . La showgirl argentina ha dato alla luce la figlia Luna Marì , frutto dell'amore con Antonino Spinalbese . Nata di 2,9 kg, ha trascorso qualche ora in terapia intensiva prenatale ...

Santiago incontra la sorellina Luna: la sua reazione scioglie mamma Belén Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno portato a casa Luna dall'ospedale, lasciandosi alle spalle le polemiche legate alla shwogirl e al fatto che due ascensori e un intero piano dell'ospedale ...

Belén Rodriguez, la dedica ad Antonino Spinalbese: «Il mio angelo» Vanity Fair Italia Belen Rodriguez, Luna Marì in terapia intensiva: cos’è successo? Belen Rodriguez è diventata di nuovo mamma da qualche giorno, ma per lei le sfide sono subito cominciate: Luna Marì in terapia intensiva.

Belen trona a casa con la sua piccola Luna Marì Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale torna a casa con la sua Luna Marì. Ad accoglierle una spettacolare festa di benvenuto ...

