Travolto da un’auto muore Salvatore Corrado, Lavorava presso il circuito internazionale Napoli che ieri è rimasto chiuso in segno di lutto (Di martedì 13 luglio 2021) Stava tornando a casa quando la sua Honda Africa Twin è stata travolta da un’auto che, sbandando, è finita sulla corsia opposta. La tragedia un quarto d’ora dopo la mezzanotte tra domenica e ieri. muore sul colpo il 35enne sarnese Salvatore Corrado, dipendente del circuito internazionale Napoli. Ferito il conducente dell’utilitaria, un giovane che viaggiava verso Angri insieme ad un amico. E’ accaduto sulla strada del Vesuvio 268, in territorio nolano: Salvatore Corrado stava facendo ritorno a Sarno quando si è verificato ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 luglio 2021) Stava tornando a casa quando la sua Honda Africa Twin è stata travolta dache, sbandando, è finita sulla corsia opposta. La tragedia un quarto d’ora dopo la mezzanotte tra domenica esul colpo il 35enne sarnese, dipendente del. Ferito il conducente dell’utilitaria, un giovane che viaggiava verso Angri insieme ad un amico. E’ accaduto sulla strada del Vesuvio 268, in territorio nolano:stava facendo ritorno a Sarno quando si è verificato ...

Advertising

infotemporeale : Minturno / Scontro tra due auto a Marina, travolto un passeggino: grave una bimba - PasqualeMarro : Anziano travolto da un’auto: muore poco dopo l’arrivo in ospedale - ottopagine : Ariano: travolto da un'auto sulle strisce pedonali si salva per miracolo #ArianoIrpino - fparolotto : RT @LucaGuala: 'un'Audi ha travolto e ucciso l'86enne in bicicletta' Secondo la stampa, le auto senza guidatore esistono, e uccidono le per… - NdrCcc : RT @LucaGuala: 'un'Audi ha travolto e ucciso l'86enne in bicicletta' Secondo la stampa, le auto senza guidatore esistono, e uccidono le per… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto un’auto Urgnano, pensionato muore travolto da un’automobile sulla provinciale Corriere Bergamo - Corriere della Sera