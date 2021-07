RAI - Venerato svela: "Un club straniero è su Di Lorenzo. Ecco di chi si tratta" (Di martedì 13 luglio 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato: "Di Lorenzo? Il club straniero che ha sondato il suo entourage è l'Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno Trippier che ha 30 anni, Simeone lo ritiene più bravo a spingere che a difendere. Mi risulta che un agente Fifa italiano, dal vago accento napoletano, abbia avvicinato l'agente di Di Lorenzo dicendogli che se l'Atletico venderà Trippier potrebbe pensare a Giovanni. Il Napoli non ha mai fatto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) Ciro, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni.quanto evidenziato: "Di? Ilche ha sondato il suo entourage è l'Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno Trippier che ha 30 anni, Simeone lo ritiene più bravo a spingere che a difendere. Mi risulta che un agente Fifa italiano, dal vago accento napoletano, abbia avvicinato l'agente di Didicendogli che se l'Atletico venderà Trippier potrebbe pensare a Giovanni. Il Napoli non ha mai fatto ...

