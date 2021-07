Psychonauts 2: l’invincibilità non disattiverà Obiettivi e Trofei – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Double Fine ha detto ufficialmente che l’invincibilità Psychonauts 2 non disattiverà Obiettivi e Trofei come avviene con altri giochi del genere.. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di come Double Fine, per venire incontro ai giocatori più giovani, a quelli meno esperti o a quelli che hanno semplicemente difficoltà a completare un gioco, che Psychonauts 2 avrà un’opzione che consentirà di attivare l’invincibilità. Questo, però, non avverrà a discapito degli Obiettivi e dei Trofei, che saranno comunque ottenibili da tutti. Negli ultimi mesi ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021) Double Fine ha detto ufficialmente che2 noncome avviene con altri giochi del genere.. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di come Double Fine, per venire incontro ai giocatori più giovani, a quelli meno esperti o a quelli che hanno semplicemente difficoltà a completare un gioco, che2 avrà un’opzione che consentirà di attivare. Questo, però, non avverrà a discapito deglie dei, che saranno comunque ottenibili da tutti. Negli ultimi mesi ...

