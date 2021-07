George voleva andare a Wembley con la maglietta dell’Inghilterra (ma mamma Kate ha detto no) (Di martedì 13 luglio 2021) Baby George, a Wembley, ha assistito alla finale che ha incoronato l’Italia campione d’Europa vestito come papà William: giacca blu, camicia bianca e cravatta a righe. In realtà il principino settenne voleva mettersi la maglietta della Nazionale inglese, quella bianca con i tre leoni. Papà William era d’accordo, ma mamma Kate Middleton «non ne era entusiasta». L’ha rivelato l’ex campionessa di tennis Marion Bartoli. Mentre commentava la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini per la Bbc, Marion ha raccontato: «Ieri pomeriggio ho preso un tè con la duchessa e mi ha detto che George stasera a Wembley vuole indossare la maglietta della nazionale. In famiglia c’è stata molta discussione: William è d’accordo, Kate non è così entusiasta, quindi vedremo». Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) Baby George, a Wembley, ha assistito alla finale che ha incoronato l’Italia campione d’Europa vestito come papà William: giacca blu, camicia bianca e cravatta a righe. In realtà il principino settenne voleva mettersi la maglietta della Nazionale inglese, quella bianca con i tre leoni. Papà William era d’accordo, ma mamma Kate Middleton «non ne era entusiasta». L’ha rivelato l’ex campionessa di tennis Marion Bartoli. Mentre commentava la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini per la Bbc, Marion ha raccontato: «Ieri pomeriggio ho preso un tè con la duchessa e mi ha detto che George stasera a Wembley vuole indossare la maglietta della nazionale. In famiglia c’è stata molta discussione: William è d’accordo, Kate non è così entusiasta, quindi vedremo».

Advertising

George_Belu : RT @SimoneCristao: Tra 13 giorni arriva @mmseize a Milanello Il resto sono solo: 1. dichiarazioni d'amore fuori tempo e fuori contesto di… - Edo_Schia : RT @AlessioPieniz: Ciao english people. Sorry per la victory. Sorry for the tatuaggio che you made in anticipo ma che brought sfiga. Sor… - claaporcu : RT @AlessioPieniz: Ciao english people. Sorry per la victory. Sorry for the tatuaggio che you made in anticipo ma che brought sfiga. Sor… - Viola87149169 : RT @AlessioPieniz: Ciao english people. Sorry per la victory. Sorry for the tatuaggio che you made in anticipo ma che brought sfiga. Sor… - Ali31787319 : RT @AlessioPieniz: Ciao english people. Sorry per la victory. Sorry for the tatuaggio che you made in anticipo ma che brought sfiga. Sor… -

Ultime Notizie dalla rete : George voleva Ma Kabul non è Saigon ... con le migliaia di suoi uomini in divisa avvicendatisi in Afghanistan per stabilizzare e collaborare, non per colonizzare, né 'per esportare la democrazia' come George Bush jr. voleva fare in Iraq. ...

Harrison Ford, da carpentiere a eroe buono del cinema hollywoodiano Gli era stato chiesto questo favore e Ford decise di accettare, ma di notte, perché non voleva essere visto durante il lavoro, solo che terminò il suo compito una mattina, quando George Lucas era ...

George voleva andare a Wembley con la maglietta dell Inghilterra (ma mamma Kate ha detto no) Vanity Fair Italia Ma Kabul non è Saigon Nessuno dimentica errori e incertezze in Afghanistan, ma 20 anni di missione non sono stati vani. Almeno una parte del Paese ha toccato con mano un minimo di progresso sociale ...

Harrison Ford, da carpentiere a eroe buono del cinema hollywoodiano Nel giorno del suo compleanno, ricordiamo Harrison Ford e le principali curiosità legate alla sua vita privata e professionale.

... con le migliaia di suoi uomini in divisa avvicendatisi in Afghanistan per stabilizzare e collaborare, non per colonizzare, né 'per esportare la democrazia' comeBush jr.fare in Iraq. ...Gli era stato chiesto questo favore e Ford decise di accettare, ma di notte, perché nonessere visto durante il lavoro, solo che terminò il suo compito una mattina, quandoLucas era ...Nessuno dimentica errori e incertezze in Afghanistan, ma 20 anni di missione non sono stati vani. Almeno una parte del Paese ha toccato con mano un minimo di progresso sociale ...Nel giorno del suo compleanno, ricordiamo Harrison Ford e le principali curiosità legate alla sua vita privata e professionale.