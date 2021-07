Calciomercato Cagliari, ufficiali le firme di Cusumano e Contini (Di martedì 13 luglio 2021) Cagliari - Il Cagliari , in un comunicato societario, ha reso nota la prima firma da professionisti per i giovani prodotti del vivaio rossoblù Gianluca Contini , Francesco Cusumano , Christos ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021)- Il, in un comunicato societario, ha reso nota la prima firma da professionisti per i giovani prodotti del vivaio rossoblù Gianluca, Francesco, Christos ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Cagliari, ufficiali le firme di Cusumano e Contini: Oltre ai 2 giovani italiani del vivaio rossoblù,… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Grosseto: arriva Marigosu dal Cagliari: Il giocatore si trasferisce in prestito… - labibbiafcim : RT @fcin1908it: Nainggolan-Cagliari, buonuscita Inter non più un problema: tutte le cifre per l’intesa - Dalla_SerieA : Calciomercato Cagliari, vicinissimo Conté - - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Nainggolan-Cagliari, buonuscita Inter non più un problema: tutte le cifre per l’intesa -