Ranking Atp lunedì 12 luglio | Berrettini supera Federer | Djokovic leader indiscusso

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo il trionfo di Novaka Wimbledon che vale il ventesimo Slam, il serbo inizia una nuova settimana da numero 1. Sono quasi 2.000 i punti di vantaggio su Daniil Medvedev, secondo nelAtp del 12dopo i Championships, sempre davanti all’assente Rafa Nadal. Stefanos Tsitsipas non ne approfitta e resta quarto, seguito da Alexander Zverev cheDominic Thiem. Stabile al settimo posto Andrey Rublev, tallonato da Matteo: il romano, finalista a Church Road, mette la freccia su Roger. Chiude la top-10 Denis Shapovalov (+2 per lui), seguito dall’altro ...

Il tennista romano dopo Wimbledon eguaglia il suo miglior piazzamento ROMA - Al comando della classificaresta saldamente Novak Djokovic, alla sua 329esima settimana in vetta alinternazionale e sempre più lanciato, dopo il successo di ieri a Wimbledon, verso il "sogno" Grande Slam. Inseguono ...Dopo il sesto successo a Wimbledon da parte del serbo Djokovic , che nell'ultimo atto ha sconfitto l'azzurro Berrettini in quattro set, come ogni lunedì è uscito il nuovoche vede il tennista romano issarsi all'ottavo posto (+1090 punti), superando lo svizzero Federer che scende al nono, perdendo 600 punti vista la finale ottenuta sull'erba londinese nel ...Dopo il sesto successo a Wimbledon da parte del serbo Djokovic, che nell'ultimo atto ha sconfitto l'azzurro Berrettini in quattro set, come ogni lunedì è us ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Numero 8 nel ranking ATP, addirittura numero 3 nella Race. La prima storica finale a Wimbledon di un tennista italiano regala al fantastico Matteo ...