FTSE 100 destinato ad aprirsi in rosso dopo la sconfitta dell’Inghilterra (Di lunedì 12 luglio 2021) I mercati sembrano destinati a riflettere l’umore dell’Inghilterra dopo la sconfitta ai rigori contro un’Italia robusta e determinata nella finale degli Europei. Le società di spread betting stimano che il FTSE 100 arretra di 18 punti all’apertura di 7.103,88, ignorando la performance generalmente ottimista dei principali mercati asiatici. Perchè il FTSE 100 potrebbe aprire in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) I mercati sembrano destinati a riflettere l’umorelaai rigori contro un’Italia robusta e determinata nella finale degli Europei. Le società di spread betting stimano che il100 arretra di 18 punti all’apertura di 7.103,88, ignorando la performance generalmente ottimista dei principali mercati asiatici. Perchè il100 potrebbe aprire in

Advertising

MKT_INS : Il FTSE MIB di Milano ha archiviato le contrattazioni a 25.051 punti (+1,7%). Il Dax30 di Francoforte ha guadagnato… - AdsDulantoScott : RT @rintereconomia: Apertura #MercadosEuropeos ????DAX ??+0,52% ????EuroStoxx 50 ??+0,56% ????FTSE 100 ??+0,31% ????CAC 40 ??+0,60% ????FTSE… - rintereconomia : Apertura #MercadosEuropeos ????DAX ??+0,52% ????EuroStoxx 50 ??+0,56% ????FTSE 100 ??+0,31% ????CAC 40 ??+0,60% ????F… - MKT_INS : A Piazza Affari il Ftse Mib termina in ribasso del 2,5% a 24.641 punti, negativo come l’Ibex 35 (-2,4%), il Cac 40… - MY21_Oracle : FTSE 100 - Fallers Intermediate Capital Group (ICP) 2,070.00p -5.05% B&M European Value Retail S.A. (DI) (BME) 548… -