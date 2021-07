Black Widow: 5 cose che potreste non aver notato (Di lunedì 12 luglio 2021) Passiamo in rassegna i principali Easter Eggs di Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe disponibile in sala e su Disney+. Con Black Widow, in sala dal 7 luglio e disponibile anche su Disney+ con la modalità Premier Access, è ufficialmente partita la componente cinematografica della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, inizialmente prevista per la primavera del 2020. Una Fase che inizia nel passato, poiché l'avventura in solitario di Natasha Romanoff è ambientata nel 2016, sette anni prima della sua morte durante il conflitto tra gli Avengers e Thanos. È un passato che omaggia la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 luglio 2021) Passiamo in rassegna i principali Easter Eggs di, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe disponibile in sala e su Disney+. Con, in sala dal 7 luglio e disponibile anche su Disney+ con la modalità Premier Access, è ufficialmente partita la componente cinematografica della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, inizialmente prevista per la prima del 2020. Una Fase che inizia nel passato, poiché l'avventura in solitario di Natasha Romanoff è ambientata nel 2016, sette anni prima della sua morte durante il conflitto tra gli Avengers e Thanos. È un passato che omaggia la ...

Advertising

elimaximoffx : RT @somespells: ma ci pensate che questa settimana abbiamo avuto il quinto episodio di loki, black widow e anchen il trailer di what if? mc… - xm4dn3ssx : Io sono sempre in ritardo per vedere i film la prova è che andrò a vedere black widow solo oggi perché ho perso la… - Asgard_Hydra : Black Widow, Disney+ spinge il box office: esordio da oltre 215 milioni per il film Marvel - Asgard_Hydra : Black Widow parte bene su Disney+ e nei cinema: 215 milioni di dollari al lancio - - lilniex : STASERA VAFO A GUARDARE BLACK WIDOW -