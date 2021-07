(Di domenica 11 luglio 2021) 'lecontro l'Italia e Luigi Di'. Lo scrive su Twitter il segretario di Stato americano, Anthony. 'Ribadiamo il sostegno ai nostri alleati italiani dopo aver co - ...

Advertising

il_detenuto : @MediasetTgcom24 @SecBlinken @ABlinken lasciando la mafia che ruba i risparmi pensioni degli innoscenti immigrati m… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Terrorismo, Blinken: condanniamo minacce a Di Maio, insieme batteremo Isis #Isis - MediasetTgcom24 : Terrorismo, Blinken: condanniamo minacce a Di Maio, insieme batteremo Isis #Isis - OlderGf : Blinken ribadisce il sostegno a Di Maio, minacciato dall'Isis dopo la conferenza di Roma, e gli Stati Uniti support… - andreastoolbox : Blinken: 'Condanniamo minacce Isis contro Italia e Di Maio. Insieme sconfiggeremo terroristi' - Rai News… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Blinken

'Condanniamo le minacce contro l'Italia e Luigi Di Maio'. Lo scrive su Twitter il segretario di Stato americano, Anthony. 'Ribadiamo il sostegno ai nostri alleati italiani dopo aver co - ospitato il summit della coalizione anti Daesh svolto a Roma il 28 giugno. Insieme sconfiggeremo l'Isis', aggiunge....Luigi Di Maio (che ha copresieduto l'incontro con il segretario di Stato Usa Antony) e il ... 'Non saranno le minacce a fermare l'azione dell'Italia nella lotta al. E lo stiamo ...Isis, più alto il rischio di attentati di Gianluca Di Feo. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, a sinistra, e il segretario di Stato americano Antony Blinken, a destra (afp). L’Italia nel ...Draghi: "Impegnati contro terrorismo" Site: sui social minacce dell'Isis all ... il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony Blinken. "Gli Stati Uniti ribadiscono il nostro sostegno ai nostri ...