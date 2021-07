Temptation Island, Filippo reagisce male: il retroscena dall’ultimo falò (Di domenica 11 luglio 2021) Temptation Island, un retroscena dall’ultimo falò di confronto è destinato a far discutere. Filippo Bisciglia reagisce male: cosa è successo. Filippo Bisciglia durante il falò di Temptation IslandIn attesa della terza puntata di Temptation Island, che promette nuovi accesi confronti e video da vedere nel pinnettu, si continua a parlare di quello è successo nell’ultimo falò. Tommaso e Valentina hanno lasciato il programma, ormai le ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 luglio 2021), undi confronto è destinato a far discutere.Bisciglia: cosa è successo.Bisciglia durante ildiIn attesa della terza puntata di, che promette nuovi accesi confronti e video da vedere nel pinnettu, si continua a parlare di quello è successo nell’ultimo. Tommaso e Valentina hanno lasciato il programma, ormai le ...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island: un’ex coppia punge Tommaso e Valentina - #Temptation #Island: #un’ex #coppia - zazoomblog : Temptation Island: un’ex coppia punge Tommaso e Valentina - #Temptation #Island: #un’ex #coppia… - leeveean : @staineltuo__ Io una volta ho scritto che non potevo uscire perché dovevo guardare Temptation Island ed è finita così - SocialArtistOF2 : Domani sera, nuovo appuntamento con #TEMPTATIONISLAND! - TheRedCreed94 : @DanieleGianca @NBFootball No dai per poco me so salvato, la generazione dopo de me non la invidio per niente?? M'ha… -