M5s, accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. L’ex premier: “Soddisfatto, ora ci sono tutte le condizioni per ripartire” (Di domenica 11 luglio 2021) Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno raggiunto un accordo sul sistema delle regole per la gestione del Movimento 5 stelle. Lo ha annunciato il reggente Vito Crimi in apertura dell’Assemblea dei parlamentari pentastellati di oggi a distanza di due settimane da una rottura che sembrava definitiva. Si voterà quindi a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S. “Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti ... Leggi su tpi (Di domenica 11 luglio 2021)hanno raggiunto unsul sistema delle regole per la gestione del Movimento 5 stelle. Lo ha annunciato il reggente Vito Crimi in apertura dell’Assemblea dei parlamentari pentastellati di oggi a distanza di due settimane da una rottura che sembrava definitiva. Si voterà quindi a breve per il nuovo statuto e il nuovo presidente del M5S. “hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti ...

Advertising

DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - petergomezblog : Futuro M5s, #Crimi annuncia ai gruppi l’accordo tra #Grillo e #Conte sul nuovo statuto - fanpage : Conte-Grillo, c'è l'accordo - nunziarusso4 : Grillo ha fatto accordo con Conte, 'Uno senza arte ne parte, che non ha visione e capacità organizzativa' ( Grillo… - aurora_pianese : RT @PaolaTavernaM5S: Qualche giorno fa sembrava impossibile raggiungere un accordo. Ma l'intelligenza e l'amore per il M5S di Beppe e Giuse… -