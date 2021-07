Kim Kardashian e Kate Moss insieme a Roma | le amiche che non ti aspetti

(Di domenica 11 luglio 2021) Diverse per stile, per carattere, per approccio alla vita e al lavoro. Eppure legate da un’amicizia che dura da anni. La strana coppia è quella formata da Kim Kardashian e Kate Moss, tornate a far parlare di loro (se mai ce ne fosse stato bisogno) per il blitz romano durante il quale, insieme, hanno anche visitato i Musei Vaticani. Le due non erano sole: erano accompagnate dalla figlia della modella, Lila Grace, e dal promoter Omar Cherif.

Advertising

alessiobae : RT @BarbieXanax: Ma come è possibile che tutte su Instagram ora abbiano il fisico a clessidra con i fianchi alla Kim kardashian ? Nel ment… - BarbieXanax : Ma come è possibile che tutte su Instagram ora abbiano il fisico a clessidra con i fianchi alla Kim kardashian ? N… - antonel71300505 : RT @RitaBuccellato: @GiuliaSalemi93 Orgoglisa e felicissima dei traguardi che stai raggiungendo solo e unicamente con le tue forze e la tua… - Annarosamancin1 : RT @RitaBuccellato: @GiuliaSalemi93 Orgoglisa e felicissima dei traguardi che stai raggiungendo solo e unicamente con le tue forze e la tua… - RitaBuccellato : @GiuliaSalemi93 Orgoglisa e felicissima dei traguardi che stai raggiungendo solo e unicamente con le tue forze e la… -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian

ilGiornale.it

, con la consueta sobrietà, fa ombra alla scalinata di piazza di Spagna ignorando bellamente la fontana della Barcaccia dei Bernini: sì, per molti di loro siamo un magnifico teatro da ...Leggi anche >>> "Dannazione quanta libertà"disorienta in bikini. E' statuaria meraviglia " FOTO Wanda Nara: una veritiera delizia per la suadente 'Regina dei Limoni'Diverse per stile, per carattere, per approccio alla vita e al lavoro. Eppure le due sono amiche da anni. E durante il loro recente blitz romano (documentato sui profili Instagram di entrambe) insieme ...Kim Kardashian, con la consueta sobrietà, fa ombra alla scalinata di piazza di Spagna ignorando bellamente la fontana della Barcaccia dei Bernini: sì, per molti di loro siamo un magnifico teatro da ...