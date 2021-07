In strada con coltello a serramanico, denunciato dai carabinieri (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTrovato con un coltello a serramanico a pochi passi dal santuario di Pompei (Na): denunciato trentatreenne. A sorprendere l’uomo nella centrale piazza Bartolo Longo sono stati i carabinieri, impegnati in una serie di controlli predisposti dal comando provinciale di Napoli nei luoghi della movida compresi tra Pompei e Torre Annunziata. I militari della compagnia oplontina hanno controllato in tutto 106 persone e 47 veicoli nel corso dei diversi posti di controllo organizzati nelle aree più affollate e sensibili del territorio. In uno di questi, in piazza Bartolo Longo, i ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTrovato con una pochi passi dal santuario di Pompei (Na):trentatreenne. A sorprendere l’uomo nella centrale piazza Bartolo Longo sono stati i, impegnati in una serie di controlli predisposti dal comando provinciale di Napoli nei luoghi della movida compresi tra Pompei e Torre Annunziata. I militari della compagnia oplontina hanno controllato in tutto 106 persone e 47 veicoli nel corso dei diversi posti di controllo organizzati nelle aree più affollate e sensibili del territorio. In uno di questi, in piazza Bartolo Longo, i ...

