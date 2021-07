Il viaggio di papa Francesco in Corea del Nord (Di domenica 11 luglio 2021) È dal 2018 che si scrive e si parla di un possibile viaggio apostolico di papa Francesco a Pyongyang. La non-notizia riemerge a cadenza periodica, arricchita di nuovi dettagli ogni qualche mese, per poi tornare regolarmente nel dimenticatoio, ma alcuni eventi recenti sembrano suggerire che le diplomazie vaticana e NordCoreana siano prossime al raggiungimento di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 luglio 2021) È dal 2018 che si scrive e si parla di un possibileapostolico dia Pyongyang. La non-notizia riemerge a cadenza periodica, arricchita di nuovi dettagli ogni qualche mese, per poi tornare regolarmente nel dimenticatoio, ma alcuni eventi recenti sembrano suggerire che le diplomazie vaticana ena siano prossime al raggiungimento di InsideOver.

Advertising

Andrea172082608 : Abbiamo iniziato questo viaggio con LA FOTO con Leo, lo finiamo dopo mille sofferenze con L’INCONTRO tra Papà Mario… - Spazio_Napoli : Carica extra per la finale di Lorenzo Insigne: padre e fratellino in viaggio per supportarlo a Wembley - CiccioFrom7 : @owenclark3 Ciao, sono Lady e volevo dirti che hai un papà molto premuroso. Un lettino da viaggio fa sempre comodo… - MariaLu91149151 : RT @muffetta1: Buon viaggio Raffaella, riposa in pace e se puoi salutami mio papà ?????? #Raffaella Carra' - birraBUZZ : RT @Valentinazito91: Appena tornata a casa, dopo un viaggio stancante e visite ai parenti, apro il frigorifero per la tanta sete ed invece… -