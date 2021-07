Berrettini: 'Questa non è una fine ma l'inizio di una carriera' (Di domenica 11 luglio 2021) "E' una sensazione incredibile, troppe da poter gestire in una volta". Così Matteo Berrettini racconta le sue emozioni dopo la finale di Wimbledon che lo ha visto sconfitto contro Novak Djokovic. "... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) "E' una sensazione incredibile, troppe da poter gestire in una volta". Così Matteoracconta le sue emozioni dopo la finale di Wimbledon che lo ha visto sconfitto contro Novak Djokovic. "...

Advertising

matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - rtl1025 : ?? Domani sarà una giornata memorabile per lo sport italiano, con la finale di #Wimbledon che dalle 15 vedrà sfidars… - WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A WIMBLEDON ???? Questa è la faccia del primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, si chi… - InHoranArms28 : RT @mikysunny02: Berrettini: “Sono contento della mia finale e spero non sia l’ultima. Per me questa non è una fine, ma un inizio di carrie… - beemelyum : RT @mikysunny02: Berrettini: “Sono contento della mia finale e spero non sia l’ultima. Per me questa non è una fine, ma un inizio di carrie… -