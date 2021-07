Penalità in gara, Minardi invoca il giudice unico: 'Necessaria uniformità' (Di sabato 10 luglio 2021) Il confine è sottile: qual è il limite consentito a un pilota per difendere la propria posizione? Ha ancora diritto, sotto attacco, di chiudere la porta? Ce lo si è chiesto domenica scorsa, in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) Il confine è sottile: qual è il limite consentito a un pilota per difendere la propria posizione? Ha ancora diritto, sotto attacco, di chiudere la porta? Ce lo si è chiesto domenica scorsa, in ...

Advertising

dinoadduci : Penalità in gara, Minardi invoca il giudice unico: 'Necessaria uniformità' - Foodef11 : Penalità in gara, Minardi invoca il giudice unico: 'Necessaria uniformità' - CorriereQ : Penalità in gara, Minardi invoca il giudice unico: “Necessaria uniformità” - PrancingHorse27 : RT @vi_vi_vi2: Il venerdì deludente sembrava che il fondo nuovo (per le gomme ribassate) non funzionasse. Sabato Seb con il collo bloccato… - DaddariosWho : RT @vi_vi_vi2: Il venerdì deludente sembrava che il fondo nuovo (per le gomme ribassate) non funzionasse. Sabato Seb con il collo bloccato… -

Ultime Notizie dalla rete : Penalità gara Penalità in gara, Minardi invoca il giudice unico: 'Necessaria uniformità' Se ne discusse al meeting della gara successiva ma non vennero presi provvedimenti perché non c'era una regola e in quasi trent'anni la Fia non ha sentito l'esigenza di scriverla'. Sulle manovre del ...

Duelli in pista, Patrese: 'Chi è davanti sceglie la traiettoria' - FormulaPassion.it Se ne discusse al meeting della gara successiva ma non vennero presi provvedimenti perché non c'era una regola e in quasi trent'anni la FIA non ha mai sentito l'esigenza di scriverla ', ha detto ...

Penalità in gara, Minardi invoca il giudice unico: "Necessaria uniformità" La Gazzetta dello Sport Se ne discusse al meeting dellasuccessiva ma non vennero presi provvedimenti perché non c'era una regola e in quasi trent'anni la Fia non ha sentito l'esigenza di scriverla'. Sulle manovre del ...Se ne discusse al meeting dellasuccessiva ma non vennero presi provvedimenti perché non c'era una regola e in quasi trent'anni la FIA non ha mai sentito l'esigenza di scriverla ', ha detto ...