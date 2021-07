Lazio | svelata la terza maglia | color nero e richiamo alla storia

(Di sabato 10 luglio 2021) ROMA - Sette giorni dopo la presentazione ufficiale della prima, laha svelato anche la nuova divisa "third" per la prossima stagione: unadi, arricchita dgrafica ...

Corriere dello Sport

Sarà verosimilmente anchela sede dove la squadra andrà in ritiro (verosimilmente una ... centravanti classe 1996, cresciuto nel Barcellona e poi trasferitosi allanel 2012. Nell'ultima ...La società biancoceleste ha reso pubblica una delle nuove divise per la prossima stagione: total black e riferimento alla maglia bandiera ...Lazio, ecco la terza maglia per la nuova stagione. Dopo la presentazione della prima, che ha rispettato i colori bianco e celeste del club, è arrivata subito dopo ...