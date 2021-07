Gemma Galgani, attimi di terrore per la dama: la richiesta d’aiuto su Ig (Di sabato 10 luglio 2021) La famosissima dama di Uomini e donne è rimasta bloccata in ascensore e ha chiesto aiuto ai suoi fan per non andare in panico Gemma GalganiGemma Galgani si è presa davvero un forte spavento e a farlo sapere è stata proprio lei stessa poche ore fa. La dama di Uomini e donne si è ritrovata improvvisamente bloccata in ascensore e per evitare panico e paure ha chiesto aiuto ai fan direttamente sui social. La settantunenne, infatti, nel pomeriggio di venerdì 9 luglio ha condiviso sul suo account alcune Instagram stories in cui ha ripreso la scena chiusa in ascensore al buio. ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 luglio 2021) La famosissimadi Uomini e donne è rimasta bloccata in ascensore e ha chiesto aiuto ai suoi fan per non andare in panicosi è presa davvero un forte spavento e a farlo sapere è stata proprio lei stessa poche ore fa. Ladi Uomini e donne si è ritrovata improvvisamente bloccata in ascensore e per evitare panico e paure ha chiesto aiuto ai fan direttamente sui social. La settantunenne, infatti, nel pomeriggio di venerdì 9 luglio ha condiviso sul suo account alcune Instagram stories in cui ha ripreso la scena chiusa in ascensore al buio. ...

