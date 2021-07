Va al karaoke per festeggiare il compleanno: 35enne muore schiacciata dallo schermo (Di venerdì 9 luglio 2021) Tatiana Pokhorenko è morta il giorno del suo 35esimo compleanno. Lo donna aveva organizzato una serata karaoke per festeggiare, ma al momento dell’esibizione è stata schiacciata dai 6 megaschermi che pendevano sulla sua testa. Il momento interamente filmato. Un karaoke da paura Incredibile quanto successo in Russia, più precisamente a Surgut in Siberia: Tatiana Pokhorenko stava festeggiando il suo compleanno in una nightclub in cui si esegue karaoke. Il video, prova a disposizione del tribunale in carico del caso, è incredibile e mostra una giovane donna ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tatiana Pokhorenko è morta il giorno del suo 35esimo. Lo donna aveva organizzato una serataper, ma al momento dell’esibizione è statadai 6 megaschermi che pendevano sulla sua testa. Il momento interamente filmato. Unda paura Incredibile quanto successo in Russia, più precisamente a Surgut in Siberia: Tatiana Pokhorenko stava festeggiando il suoin una nightclub in cui si esegue. Il video, prova a disposizione del tribunale in carico del caso, è incredibile e mostra una giovane donna ...

