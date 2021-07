Riccardo Cataldi | dalla primavera del Napoli alla Serie C | è ufficiale | ecco dove giocherà

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il giovane centrocampista delladelè stato ufficialmente annunciatoSambenedettese, club diC che, la scorsa stagione, ha concluso il campionato a metà classifica. Questa la notadel club marchigiano: "La A.S Sambenedettese comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di. Il centrocampista, classe 2001, nell’ultima stagione in forzadel, ha sottoscritto con la società rossoblù un accordo su base ...

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha ceduto. Da tempo la Sambenedettese era molto vicina all'acquisto a titolo definitivo dal Napoli del giovanee, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la trattativa alla fine ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Tramite i propri canali social, la Sambenedettese ha annunciato "di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di. Il centrocampista, classe 2001, nell'ultima stagione in forza alla Primavera del Napoli , ha sottoscritto con la società rossoblù un accordo su base biennale" . Queste le prime ...Ed in questo contesto il club del Riviera delle Palme ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Riccardo Cataldi. Il centrocampista, classe 2001, nell’ultima stagione in forza alla Primavera del ...Riccardo Cataldi, neo acquisto della Sambenedettese, è intervenuto ai microfoni ufficiali della società. Queste le sue parole: “Sono molto felice di arrivare in un ...