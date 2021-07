Omicidio presidente Haiti, i colpevoli sono colombiani e statunitensi (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo l’Omicidio del presidente Haitiano, Jovenel Moïse, la polizia ha condotto l’arresto di 17 persone, 15 colombiani e 2 statunitensi. Il principale sospetto è che questi siano dei mercenari assoldati per interferire con la vita politica dello stato caraibico. L’Omicidio del presidente Moïse Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, un commando armato ha assaltato la residenza del capo dello Stato di Haiti, locata in un quartiere ricco di Port au Prince, uccidendo il presidente e ferendo gravemente la first lady Martine Moïse, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo l’delano, Jovenel Moïse, la polizia ha condotto l’arresto di 17 persone, 15e 2. Il principale sospetto è che questi siano dei mercenari assoldati per interferire con la vita politica dello stato caraibico. L’delMoïse Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, un commando armato ha assaltato la residenza del capo dello Stato di, locata in un quartiere ricco di Port au Prince, uccidendo ile ferendo gravemente la first lady Martine Moïse, ...

ticino_live : Post Edited: Haiti: nell’omicidio del presidente erano coinvolti 28 uomini - monsieur_dapoz : RT @StefanoOrsi12: Iscrivetevi al canale youtube, grazie L'omicidio del contestato presidente haitiano Jovenel Moise nasce in un contesto d… - StefanoOrsi12 : Iscrivetevi al canale youtube, grazie L'omicidio del contestato presidente haitiano Jovenel Moise nasce in un conte… - g_zerbato : RT @gustinicchi: INFATTI LA MOGLIE È STATA PORTATA NEGLI USA, DOVE? IN FLORIDA La First Lady di Haiti atterra in Florida per cure dopo l'o… - SovranitaLavoro : chi ha finanziato i killer che mercoledì mattina hanno ucciso il presidente di haiti, e perche'? -