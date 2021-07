Matteo Berrettini 3° nella classifica ATP Race! Superato Rublev E Tsitsipas è ad un passo…

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo le semifinali di Wimbledon 2021 la situazione dellaRace ATP premierebbestrada verso Torino: l’azzurro al momento è terzo a quota 3505 e dunque rientrerebbe tra i migliori otto che andranno a giocarsi l’ultimo atto stagionale, ovvero le ATP Finals.resterebbe terzo anche in caso di successo in finale, ma con 4305 punti. Ai margini della lista dei qualificati c’è Jannik Sinner, attualmente undicesimo a quota 1520, a 670 punti dal polacco Hubert Hurkacz, ottavo. Tra i primi 31 però ci sono anche altri tre azzurri: Lorenzo Sonego è 16° a 1220, Fabio Fognini ...

CLASSIFICA DIWIMBLEDON 2021 Ranking lunedì 28 giugno : 4468, 9° posto. Punti da scartare a Wimbledon : 180. Punti dopo la finale a Wimbledon : 5488, 8° posto. Punti in caso di ...Ora, più di 45 anni dopo quel giorno ,ha saputo aggiungere il suo nome a fianco di quello dei più grandi della storia azzurra, riuscendo peraltro dove nessuno era ancora riuscito. ...Un italiano in finale a Wimbledon. Berrettini è un fenomeno”. Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, è incredulo dopo il successo in 4 set di Matteo Berrettini contro Hubert Hurkacz nella ...Matteo Berrettini entra nella storia dello sport italiano portando per la prima volta il tricolore in finale nel torneo di tennis più prestigioso al mondo, il mitico Wimbledon, torneo che ti ...