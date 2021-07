Euro2020, Antonio Conte torna a parlare: “Italia in finale con merito!” (Di venerdì 9 luglio 2021) Euro2020, Antonio Conte torna a parlare dell’Italia di Roberto Mancini. Mancano poco più di 48 ore alla finale di Euro 2020, l’Italia dopo aver superato la Spagna di Luis Henrique in finale troverà l’Inghilterra, reduce dalla vittoria, non senza polemiche, contro la Danimarca. Antonio Conte, ex ct dell’Inter e della nazionale Italiana, alla vigilia della sfida al Belgio aveva già rilasciato dichiarazioni in merito al cammino degli azzurri. Ora a finale raggiunta, il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021)dell’di Roberto Mancini. Mancano poco più di 48 ore alladi Euro 2020, l’dopo aver superato la Spagna di Luis Henrique introverà l’Inghilterra, reduce dalla vittoria, non senza polemiche, contro la Danimarca., ex ct dell’Inter e della nazionalena, alla vigilia della sfida al Belgio aveva già rilasciato dichiarazioni in merito al cammino degli azzurri. Ora araggiunta, il ...

