Covid, chi rischia di più? Cosa dice lo studio sul Dna dei pazienti (Di venerdì 9 luglio 2021) È stato pubblicato su Nature uno dei più grandi studi di associazione sull'intero genoma Covid, basato sui dati di quasi 50mila persone positive al virus e 2 milioni di soggetti sani di controllo, realizzato da oltre 3.500 ricercatori per 61 sotto-studi provenienti da 25 Paesi. Lo studio sostiene che sono 13 i punti del genoma umano fortemente associati al rischio di infezione da Coronavirus o alla gravità del Covid. Genomi che aumentano la suscettibilità all'infezione e il rischio di sviluppare forme gravi di malattia. Covid, quali fattori genetici influenzano la malattia Nel marzo del 2020, mentre la ...

