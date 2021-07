Charlotte Gainsbourg, il confronto con la madre Jane Birkin a Cannes 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) Charlotte Gainsbourg arriva alle porte del Festival di Cannes 2021 con il suo documentario “Jane par Charlotte. La sua prima e vera propria prova come registra l’ha portata ad avvicinarsi, ancora di più, a sua madre: la famosa leggenda del cinema Jane Birkin e in qualche modo con il fantasma del papà, ormai scomparso, Serge Gainsbourg. Dopo la presentazione del documentario a Cannes, Charlotte, ha incontrato la stampa e ha rivelato dei dettagli molto interessanti. La 49enne ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)arriva alle porte del Festival dicon il suo documentario “par. La sua prima e vera propria prova come registra l’ha portata ad avvicinarsi, ancora di più, a sua: la famosa leggenda del cinemae in qualche modo con il fantasma del papà, ormai scomparso, Serge. Dopo la presentazione del documentario a, ha incontrato la stampa e ha rivelato dei dettagli molto interessanti. La 49enne ha ...

