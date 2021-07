Ultime Notizie Roma del 08-07-2021 ore 20:10 (Di giovedì 8 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in crescita rispetto alla settimana precedente i casi diagnosticati in Italia lo rileva la fondazione gimbe incremento di 275 casi 5571 quanto 5306 della settimana scorsa una crescita percentuale del 5% in calo invece dicessi che passano da 220 a 162 con un calo in percentuale del 26,4% continua infine il Trend in calo di terapia intensiva che passano da 270 a 187 meno 83 con un calo in percentuale del 30,7% e dei ricoverati con sintomi erano 1676 La scorsa settimana sono 1271 meno 405 con un calo del 24,2 % Intanto il segretario di stato francesi agli affari europei si ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in crescita rispetto alla settimana precedente i casi diagnosticati in Italia lo rileva la fondazione gimbe incremento di 275 casi 5571 quanto 5306 della settimana scorsa una crescita percentuale del 5% in calo invece dicessi che passano da 220 a 162 con un calo in percentuale del 26,4% continua infine il Trend in calo di terapia intensiva che passano da 270 a 187 meno 83 con un calo in percentuale del 30,7% e dei ricoverati con sintomi erano 1676 La scorsa settimana sono 1271 meno 405 con un calo del 24,2 % Intanto il segretario di stato francesi agli affari europei si ...

