Stellantis: Tavares, 35 mld elettrico, Gigafactory a Termoli (Di giovedì 8 luglio 2021) La Gigafactory di batterie per le auto elettriche si farà in Italia nello stabilimento di Termoli (Campobasso). Lo ha detto l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, aprendo l'EV Day dedicato alla strategia ...

