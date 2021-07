Roma, Mourinho si presenta: “Vincere non è ossessione, ‘tituli’ arriveranno” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Noi parliamo di progetto della Roma, parliamo di tempo e di lavoro. Non parliamo di ‘tituli’, sarebbe una promessa troppo facile. Voi parlate di titoli, noi parliamo di migliorare, di progetto, di tempo. I ‘tituli’ arriveranno. La proprietà non vuole un risultato isolato: vuole arrivare lì” in alto “e rimanere lì con un progetto sostenibile”. E’ il giorno di José Mourinho. Il neo tecnico della Roma si è presentato in conferenza stampa al suo ritorno in Italia 11 anni dopo l’esperienza all’Inter. “Abbiamo un solo obiettivo in mente: Vincere la prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) “Noi parliamo di progetto della, parliamo di tempo e di lavoro. Non parliamo di, sarebbe una promessa troppo facile. Voi parlate di titoli, noi parliamo di migliorare, di progetto, di tempo. I. La proprietà non vuole un risultato isolato: vuole arrivare lì” in alto “e rimanere lì con un progetto sostenibile”. E’ il giorno di José. Il neo tecnico dellasi èto in conferenza stampa al suo ritorno in Italia 11 anni dopo l’esperienza all’Inter. “Abbiamo un solo obiettivo in mente:la prima ...

