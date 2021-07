Dove e quando andare a votare a Napoli per i referendum (ci sarà anche Salvini) (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOggi pomeriggio, a Napoli e dintorni, giornata di raccolte firme per i referendum su eutanasia e la tassa Next Generation. Per quello promosso da Radicali, Socialisti e Lega che mira a riformare la giustizia, invece, l’appuntamento è per il pomeriggio di martedì, 13 luglio prossimo, con la presenza in città (i banchetti dovrebbero essere allestiti al Centro Direzionale) anche del leader del Carroccio Matteo Salvini. Il quale, quindi, sarà il primo big del centrodestra a venire a Napoli dopo la consacrazione della candidatura a sindaco di Catello ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOggi pomeriggio, ae dintorni, giornata di raccolte firme per isu eutanasia e la tassa Next Generation. Per quello promosso da Radicali, Socialisti e Lega che mira a riformare la giustizia, invece, l’appuntamento è per il pomeriggio di martedì, 13 luglio prossimo, con la presenza in città (i btti dovrebbero essere allestiti al Centro Direzionale)del leader del Carroccio Matteo. Il quale, quindi,il primo big del centrodestra a venire adopo la consacrazione della candidatura a sindaco di Catello ...

Advertising

LucaBizzarri : La morte non solo livella, ma evidenzia gli imbecilli. Per esempio ci sono quelli che quando muore un’artista non d… - MalcomJ66806952 : @iltammo @capuanogio Da dove iniziamo? Da quando vi hanno ripescato una volta retrocessi nel 1922? Oppure le malefa… - thxupayne : RT @mvvnlightx: auguri a me, mi auguro di avere il coraggio di osare nella vita, di essere forte, anche quando sembra tutto buio, ho passat… - libellula58 : RT @OrNella645587: Gino Strada 'Quando si è governati da una banda dove la metà sono fascisti e l'altra metà sono coglioni non c'è una gran… - CayaJuve69 : RT @4evercanyaman: @CClub1989 Puoi vedere le puntate quando e dove vuoi Top #CanYamanInfinity -