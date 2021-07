Ddl Zan, Annibali (Italia viva): “Identità di genere? Non è mio quell’emendamento. Insopportabili tutte queste barricate” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Non sono stata io a introdurre l’emendamento all’articolo 1 del ddl Zan relativo all’Identità di genere, ma quel riferimento era nella proposta di legge di Zan”. Lo rivela in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale la deputata di Italia viva, Lucia Annibali, che spiega: “Durante i lavori parlamentari e nel corso degli esami da parte delle altre Commissioni, era emersa la necessità di dare delle definizioni alle varie voci che venivano introdotte nel testo, compreso anche il genere. E questo abbiamo fatto come maggioranza, suddividendoci anche gli emendamenti. Tutto qua, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) “Non sono stata io a introdurre l’emendamento all’articolo 1 del ddl Zan relativo all’di, ma quel riferimento era nella proposta di legge di Zan”. Lo rivela in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale la deputata di, Lucia, che spiega: “Durante i lavori parlamentari e nel corso degli esami da parte delle altre Commissioni, era emersa la necessità di dare delle definizioni alle varie voci che venivano introdotte nel testo, compreso anche il. E questo abbiamo fatto come maggioranza, suddividendoci anche gli emendamenti. Tutto qua, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Come ogni giallo che si rispetti, dietro alla storia, e forse al delitto, della legge contro l’omofobia ci sono anche… - Beatrix_aka_BM : RT @luciodigaetano: Questione completamente differente è la battaglia sul Ddl Zan: questa volta non va proprio bene. 5/n -