Crolla la porta di un campetto da calcio | muore 12enne

Advertising

cidempoli : Tragedia a Carini, crolla la porta di un campo di calcetto: muore dodicenne - infoitinterno : Tragedia a Carini, crolla la porta di un campo di calcetto: muore dodicenne - lasiciliait : Carini: porta del campo di calcio gli crolla in testa, muore un 12enne - Telefriuli1 : Porta da calcetto crolla su un bimbo, paura durante la semifinale Tanto spavento ieri sera in un centro sportivo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla porta

Stava giocando a calcetto , ino nei pressi della, quando questa gli è caduta addosso. Non c'è stato niente da fare. La tragedia a Carini, in provincia di Palermo , in via Aldo Moro, questo pomeriggio. Vittima dell'assurdo incidente un ...Il ragazzino, di soi 12 anni, sarebbe stato travolto dallache si sarebbe rovesciata improvvisamente finendo per colpirlo alla testa. A dare l'allarme al 118 sarebbero stati i compagni di gioco.L’emergenza di rifiuti mette in crisi anche Ama sul fronte della raccolta differenziata. Infatti l’azienda - nonostante gli sforzi per non abbassare i quantitativi - è costretta ...Un ragazzino di soli 12 anni anni è morto dopo essere stato travolto dalla porta di un campo di calcetto che gli è crollata sulla testa ...